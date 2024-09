Fachklinik kritisiert Ablehnung von Pflegeausbildung in Reha-Kliniken

Trotz des Mangels an Pflegefachkräften lehnen das Bundesfamilien- und Gesundheitsministerium ab, Reha-Kliniken als Ausbildungsstätten für Pflegeberufe zuzulassen. Stefan Krotschek, Kaufmännischer Direktor der Fachklinik Ichenhausen äußerte Unverständnis darüber, da viele Reha-Kliniken die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Die Einrichtung in Ichenhausen könnte deutlich mehr Ausbildungsplätze anbieten, wenn der Reha-Bereich zugelassen würde.

„Nachvollziehbar ist das für uns nicht“, erklärt Stefan Krotschek in einer Pressemitteilung. Er nennt ein Beispiel: Im Akut-Bereich hat die Klinik seit Beginn der generalistischen Pflegeausbildung im Jahr 2020 36 Pflegekräfte ausgebildet. Im Reha-Bereich sei dies mit der aktuellen gesetzlichen Regelung nicht möglich. Dazu kämen im Durchschnitt noch drei bis vier externe Pflegeschüler, die in der Fachklinik ihren Praxisanteil absolvieren. „Wir könnten unsere Ausbildungsplätze pro Jahr deutlich erhöhen, wenn der Reha-Bereich zugelassen werden würde“, betont der Kaufmännische Direktor.

Stefan Krotschek: Fachklinik kann viele Ausbildungsinhalte im Haus abdecken

Obwohl Hochrechnungen zeigen, dass in zehn Jahren deutschlandweit etwa 90.000 Pflegekräfte fehlen, ließen die zuständigen Bundesministerien die Rehakliniken bei der Pflegeausbildung außen vor. Das sei auch im aktuell geplanten „Gesetz über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegeassistenzausbildung“ der Fall. Als Grund für ihre Ablehnung nennen die Ministerien, dass der Ausbildungsträger mehr als 50 Prozent der praktischen Ausbildung in der eigenen Einrichtung anbieten solle und nicht durch Kooperationen mit anderen Ausbildungsträgern. Zudem gebe es bereits genug Träger für die Pflegeausbildung, weitere würden nicht benötigt.

Diese Argumente will Stefan Krotschek nicht gelten lassen: „Unsere Fachklinik kann viele der Ausbildungsinhalte im Haus abdecken“, betont er. Kooperationen seien auch in anderen Ausbildungsbetrieben üblich, deshalb sei die Begründung der Ministerien zumindest fragwürdig. „Und dass Ausbildungsangebote fehlen, ist doch ganz offensichtlich. Wir können eine wirklich attraktive und hoch qualifizierte Pflegeausbildung anbieten und zur Reduzierung des Pflegekräftemangels gerade in ländlichen Regionen beitragen“, findet der Kaufmännische Direktor. (AZ)