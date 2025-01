Geldbeutel aus Auto gestohlen: Betroffener stellt Kontoabbuchungen fest

Zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch, 11.30 Uhr soll ein bislang Unbekannter einen Geldbeutel samt Bargeld und Bezahlkarten aus einem in der Neuen Bahnhofstraße abgestellten Pkw gestohlen haben. Das Auto war laut Bericht der Polizei zum Tatzeitpunkt nicht versperrt. Am Mittwoch stellte der Geschädigte dann fest, dass von seinem Konto knapp zehn Abbuchungen erfolgt sind. Der Wert der Abbuchungen lag jeweils im niedrigen zweistelligen Bereich. Vermutlich setzten der oder die Täter die EC-Karte des Geschädigten für Einkäufe an Zigarettenautomaten ein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

