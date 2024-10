Hund beißt Frau auf Friedhof: Zeugen gesucht

Auf dem Friedhof soll bereits am Sonntag gegen 17 Uhr eine Seniorin von einem Hund gebissen worden sein. Laut Angaben der Polizei besuchte sie das Grab ihres Mannes, als ein frei laufender Hund, vermutlich ein Boxer, sie angriff. Der Hund ging nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten unvermittelt auf die Frau los und sprang sie an. Durch eine Abwehrreaktion konnte die Seniorin einen Arm zum Schutz vor ihr Gesicht halten. Der Hund soll sie daraufhin in den Arm gebissen haben, wodurch die Frau stürzte und sich mittelschwere Verletzungen zuzog. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

