Ichenhausen

vor 17 Min.

Ichenhausen bekommt ein neues Hotel

In Ichenhausen sollen auf der im Westen und der im Süden an das Evangelische Gemeindezentrum angrenzenden Fläche sechs Ferienwohnungen und ein Hotel mit 28 Zimmern entstehen.

Plus In Ichenhausen soll ein neues Hotel entstehen. Was der Investor auf den städtischen Grundstücken am Evangelischen Gemeindezentrum plant.

Von Peter Wieser

In Ichenhausen sollen auf den beiden noch städtischen Grundstücken westlich und südlich des Evangelischen Gemeindezentrums ein Hotel mit 28 Zimmern und sechs Ferienwohnungen entstehen. Mit dem Bauantrag befasste sich nun der Ichenhauser Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung.

