Ichenhausen

vor 16 Min.

Ichenhausens Wunsch nach einem Kreisverkehr erfüllt sich nicht

An der Einmündung der Günztalstraße in die Bürgermeister-Thaler-Straße (im Vordergrund) hätte sich die Stadt Ichenhausen einen Kreisverkehr gewünscht. Dafür gibt es jedoch keine Zuschüsse, die Stadt müsste die Kosten alleine tragen.

Plus Die Kreuzung in Ichenhausen hinter der Bahnlinie soll umgebaut werden. Es gibt aber keine Zuschüsse für einen Kreisverkehr. So manchen Stadtrat ärgert das maßlos.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Es wäre aus Sicht des Stadtrats die perfekte Lösung: Wenn im nächsten Jahr mit dem Ausbau der Neuen Bahnhofstraße in Ichenhausen begonnen wird, könnte in einem weiteren Schritt auch gleich noch die anschließende Kreuzung Bürgermeister-Thaler-Straße/Günztalstraße neu gestaltet und ein Kreisverkehr gebaut werden. Doch von diesem Wunsch muss sich das Gremium verabschieden. Wie Bürgermeister Robert Strobel in der jüngsten Sitzung bekannt gab, wird lediglich eine Linksabbiegespur staatlich bezuschusst, die Mehrkosten für einen Kreisverkehr müsste die Stadt selbst tragen. Bei einigen Stadträten rief das Wut und "völliges Unverständnis" hervor. Regelrecht abgewatscht wurde das Staatliche Bauamt in Krumbach.

In diversen Sitzungen ist das Thema Umbau der Bahnhofstraße vom Kasteck bis zu den Bahngleisen schon zur Debatte gekommen. Im Zuge großer Kanalbauarbeiten soll die Straße ausgebaut werden – da es sich um eine Staatsstraße handelt, ist das Staatliche Bauamt in Krumbach zuständig. Die Wasser- und Kanalarbeiten sollen laut Strobel im nächsten Sommer starten und spätestens im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Dann solle der Vollausbau der Straße erfolgen mit neuen Gehwegen und Straßenlampen. Ziel sei es, im Winter 2025/26 das Projekt abzuschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen