Junge Frau wird erneut zur Ladendiebin

Ein Ladendetektiv eines Verbrauchermarkts im Weiler Weg in Ichenhausen hat am 30. Dezember eine junge Frau beim Diebstahl ertappt. Der Vorfall passierte gegen 17.30 Uhr, eine 29-Jährige entwendete Waren, unter anderem Kosmetika, im mittleren zweistelligen Wert. Wie die Polizei mitteilt, wurde vor Ort bekannt, dass dies nicht der erste Diebstahl der 29-Jährigen aus dem Markt war.

Laut Ladendetektiv ist die Frau ebenfalls für einen Diebstahl am 27. Dezember verantwortlich, den sie gemeinschaftlich mit einem bislang unbekannten männlichen Täter begangen hatte. Auch in diesem Fall beläuft sich der Entwendungsschaden auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Der 28-jährigen Begleiterin konnten ebenfalls zwei zurückliegende Taten nachgewiesen werden. Sie entwendete am 10. und am 23. Dezember Kosmetikartikel im zweistelligen Wert. Die beiden Täterinnen räumten alle Taten ein. (AZ)