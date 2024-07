Junge verletzt sich bei Fahrradsturz: Zeugen gesucht

Am Montagabend kam es gegen 20.45 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße in Ichenhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein Elfjähriger war mit seinem Fahrrad in nördlicher Richtung unterwegs, als ein Kleinwagen sehr knapp an ihm vorbeifuhr und ihn möglicherweise streifte. Der Junge stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung und Behandlung brachte ihn ein Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zur Ermittlung des Unfallverursachers sowie des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen, die sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 melden sollen. (AZ)

