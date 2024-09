Kleinkraftradfahrer wird bei einem Unfall in Ichenhausen schwer verletzt

Ein 39-jähriger Kleinkraftradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Am Dienstagmittag fuhr ein 20-jähriger Autofahrer entlang der Roher Straße und bog auf die Krumbacher Straße nach links ab, wobei er einem 39-jährigen Kradfahrer die Vorfahrt nahm. Wie die Polizei mitteilt, kam dieser von links auf der Krumbacher Straße. Der Fahrer des Zweirads schlug beim Zusammenstoß auf der Motorhaube des Autos auf und blieb zunächst bewusstlos auf dem Boden liegen. Der 39-Jährige war laut Polizeiangaben schwer verletzt, aber beim Eintreffen des Rettungsdienstes bereits wieder ansprechbar. Er wurde von dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt in etwa 2.000 Euro, so die Polizei. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kradfahrer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis