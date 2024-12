Küchenbrand in Ichenhausen: Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Zu einem Brand wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagvormittag nach Ichenhausen alarmiert. Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber unserer Redaktion mitteilte, wurden die Feuerwehren aus Ichenhausen und Günzburg zu einem Zimmerbrand alarmiert, bei dem nicht klar war, ob sich noch Personen in den Räumlichkeiten befinden. Daher wurden neben den beiden Feuerwehren auch mehrere Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle beordert.

In dem Gebäude in der Neuen Bahnhofsstraße war es in der Küche im Obergeschoss zu einem Brand gekommen. Feuerwehrkräfte, die mit Pressluftatmern ausgestattet waren, konnten das Feuer löschen und kontrollieren. Der Bewohner der Wohnung wurde vom Rettungsdienst untersucht. Die Wohnung darunter war nicht betroffen.

Die Polizei und Feuerwehr sperrten die Straße im Rahmen des Einsatzes ab und kümmerten sich um die Verkehrsleitung. Dank der frühen Entdeckung des Brandes und des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Neben den genannten Feuerwehren waren auch Kräfte der Kreisbrandinspektion Günzburg, des Rettungsdienstes, der mit mehreren Rettungswagen anrückte - darunter das BRK Neu-Ulm sowie drei Streifen der Polizei. Unter den Polizeikräften war auch eine Praktikantin der Landespolizei Baden-Württemberg.