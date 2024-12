Lebensmittel aus Weihnachtsmarkt-Bude in Ichenhausen gestohlen

Unbekannte haben Lebensmittel aus einer Verkaufsbude auf dem Weihnachtsmarkt in Ichenhausen gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag, 21.45 Uhr und Sonntag, 13 Uhr. Die Täter lösten zunächst den Verschlussriegel und gelangten so in das Innere der Bude. Dort nahmen sie Lebensmittel in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrags mit. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise. (AZ)

Lebensmittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis