Mann wird in Ichenhausen offenbar absichtlich angefahren

In Ichenhausen ereignet sich ein brutaler Angriff: Ein Mann wird offenbar gezielt mit einem Auto angefahren. Nur ein Sprung zur Seite hat schlimmeres verhindert

Wohl absichtlich hat ein Mann am Freitagmorgen einen 35-Jährigen mit dem Auto angefahren und verletzt. Gegen 7 Uhr befuhr der 35-jährige mit seinem Auto die B16 von Kötz in Richtung Hochwang. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann von einem bislang unbekannten Autofahrer nach dem Ortseingan überholt. Der Unbekannte überholte bereits hinter ihm schon mehrere Fahrzeuge und fuhr dem 35-Jährigen anschließend sehr dicht auf. In Ichenhausen begegneten sich laut Polizeiangaben die Beiden bei einer Bäckerei in der Marktstraße wieder. Der 35-Jährige sprach den Mann, welcher nun zudem auch im Halteverbot geparkt haben soll, auf sein Fehlverhalten an.

Angriff in Ichenhausen: Polizei fahndet nach dem Täter

Dieser beschimpfte den 35-Jährigen daraufhin und fuhr ihn anschließend mit seinem Auto an, heißt es im Polizeibericht. Der Unbekannte erfasste er den 35-Jährigen mit dem Außenspiegel am Arm. Das war dem Unbekannten anscheinend nicht genug. Im weiteren Verlauf rangierte der unbekannte Täter und fuhr auf den 35-Jährigen zu, welcher sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizeiangaben bereits auf dem Gehweg befand. Der 35-Jährige konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten, wurde jedoch vom Pkw noch leicht am Bein touchiert. Der unbekannte Täter fuhr anschließend beschleunigt davon. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Polizei sucht Volvo mit Wiesbadener Kennszeichen

Der unbekannte Täter wird zwischen 30 und 35 Jahre, 175 bis 180 Zentimeter groß, hellblonde Haare, Dreitagebart und mit einem hellgrauen T-Shirt bekleidet, beschrieben. Er fuhr einen Volvo, SUV, mit Wiesbadener Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)