Mit seinen Sportwaffen mischt er in der „Formel 1 des Schießens“ mit

Das war ein großer Coup und ein Novum: Einem deutschen Sportschützen ist es erstmals gelungen, zweimal hintereinander Europameister in der Disziplin Long Range Open zu werden. Auf eine Entfernung von knapp 1000 Metern hat er genau ins Schwarze getroffen. Und das nicht nur mit einer Waffe made in Germany, sondern auch noch made im Landkreis Günzburg. Profis aus ganz Deutschland bestellen ihre Ware gerne in Hochwang, genauer gesagt bei Andreas Schuler. Der ist gelernter Büchsenmachermeister und als einer der wenigen seines Fachs darauf spezialisiert, Sport- und auch Jagdwaffen maßgeschneidert zu fertigen. An die 1000 Modelle hat der 49-Jährige in seiner Laufbahn schon hergestellt, nicht ohne Stolz sagt er: „Ich habe meinen Namen schon ganz oft hinterlassen.“

