Nach Umbauphase: Netto in Ichenhausen öffnet wieder

Der Netto Marken-Discount feiert am Dienstag, 3. September, die Wiedereröffnung in der Friedenstraße 3 in Ichenhausen. Das teilt das Unternehmen mit. Mehr als 5000 Artikel werden jetzt auf einer Verkaufsfläche von rund 1073 Quadratmetern angeboten, darunter rund 500 Bioprodukte. Es gibt 90 Parkplätze sowie ein Backregal. Der Supermarkt hatte wegen einer Umbauphase geschlossen, jetzt öffnet die modernisierte Filiale wieder.

Weiterhin geschlossen bleibt die Rewe-Filiale in der Günztalstraße, die schwer vom Hochwasser Anfang Juni getroffen wurde. Auf der Homepage des Unternehmens steht zwar, der Supermarkt bleibe bis einschließlich 8. September geschlossen, doch das dürfte nicht ausreichen. Das Wasser stand im Gebiet der Günztalstraße meterhoch, sowohl der Rewe als auch der Rossmann Drogeriemarkt wurden geflutet, die Bau- und Renovierungsarbeiten dauern immer noch an, wie ein Blick in die geschlossene Filiale zeigt. Auf Nachfrage im August sagte die Rewe-Pressesprecherin für die Region Süd: „Leider muss ich bestätigen, dass wir den Markt voraussichtlich erst Ende des Jahres wiedereröffnen können.“ (AZ, hva)