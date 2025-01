Neujahrstreffen des Partnerschaftsvereins Ichenhausen

Robert Strobel, 1. Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Ichenhausen und zugleich 1. Bürgermeister der Stadt konnte im Heinrich-Sinz-Haus zahlreiche Mitglieder, Ehrenmitglieder, Vertreter des Stadtrats und der Schulen, sowie die evangelische Pfarrerin Christa Auernhammer und ihren katholischen Kollegen Vipin Christi zum traditionellen Neujahrsempfang begrüßen. Mit einem Jahresrückblick ließ er anhand von zahlreichen Fotos das vergangene Jahr Revue passieren. Zahlreiche Begegnungen mit den italienischen und auch den französischen Partnerstädten wurden wieder in Erinnerung gerufen. Die Begegnungen in Ichenhausen, von den Sprecherinnen der Komitees, Maria Brendemühl und Gabi Rau und ihren Teams vorbereitet, sind mittlerweile fest im Ichenhauser Stadtkalender verankert. Ein großes Jubiläum wirft dabei seine Schatten voraus: Vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 kommen die französischen Freunde aus Changé zu Besuch, um mit ihnen das 30-jährige Bestehen dieser Städtepartnerschaft zu feiern. Ein Festwochenende, zu dessen Festakt in der ehemaligen Synagoge am Samstag, 31. Mai 2025, auch die Bürgerschaft recht herzlich geladen ist. Des Weiteren stehen bereits folgende Termine 2025 fest: • 26. - 30.03.: Schulaustausch der Realschule mit der Scuola secondaria Valeggio in Valeggio • 29.05 - 01.06.: Jubiläumsfeierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Changé in Ichenhausen • 06. - 10.06.: Sing- u. Musikschule Ichenhausen unternimmt Konzertreise nach Valeggio • 27. - 30.06.: Sportlerbegegnung in Changé/St. Germain le Foulloux • 18. - 20.07.: Stadtfest Ichenhausen • 17. - 24.08.: Jugendbegegnung in Change/St. Germain le Foulloux • 04. - 07.09.: Fahrt nach Valeggio s/M unter dem Thema „Schönste Dörfer Norditaliens“ Musikalisch umrahmt wurde dieser Empfang wie jedes Jahr von der Musikschule Ichenhausen. Heuer von drei Klarinettistinnen unter der Leitung von Musikschulleiter Hermann Schwarz.

