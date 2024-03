Ichenhausen

Ostermontag 1964, als der Kirchturm einstürzte

Plus Vor 60 Jahren machte ein Unglück in Ichenhausen Schlagzeilen. Es war nicht die erste Katastrophe, welche das Gotteshaus erlebt hat.

Von Rebekka Jakob

"Etwa um 17.45 Uhr am Ostermontag, als ich an der Stadtpfarrkirche vorbeiging, hörte ich Mauerwerk vom Turm herabrieseln und Scheiben klirren. Wenige Minuten darauf war ein starkes Rauschen zu vernehmen. Im Zeitlupentempo sackte sodann der Turm der Pfarrkirche zusammen. Wie ein Fahrstuhl sauste die Turmspitze auf den Trümmerhaufen herab." Mit dieser Schilderung des Augenzeugen Franz Endhardt beginnt der Bericht von Redakteurin Waltraud Finkele, der am 1. April 1964 in unserer Zeitung zu lesen war. Die Schilderung war kein Aprilscherz, sondern gab die Realität wieder: Zwei Tage zuvor war der Kirchturm der Ichenhauser Stadtpfarrkirche in sich zusammengestürzt. Wie durch ein Wunder kamen keine Menschen zu Schaden. Was ist damals passiert?

Die Bilder in unserer Zeitung zeigten damals das Ausmaß der Zerstörung: Der 37 Meter hohe Turm wurde bis auf die Grundmauern zerstört, die herabstürzenden Trümmer beschädigten zudem einen Teil des Langschiffs der Kirche. Dort hatten sich noch kurz vor dem Unglück offenbar Kinder aufgehalten, Augenzeugen hatten sie rechtzeitig zum Verlassen der Kirche aufgerufen.

