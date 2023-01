Ichenhausen

Pizzeria La Fontana hat geschlossen: Verpächter hat schon neue Pläne

Plus Fast unbemerkt hat das La Fontana im Herzen von Ichenhausen seinen Betrieb eingestellt. Der Betreiber hat seine Gründe – und Hoffnung, dass es doch weitergeht.

Von Heike Schreiber

Es war eine Hiobsbotschaft kurz vor Weihnachten: Am 23. Dezember landete ein Bauantrag auf dem Tisch von Bürgermeister Robert Strobel, dass die Räume in der Marktstraße, in denen die Pizzeria La Fontana untergebracht war, zu drei Wohnungen umgebaut werden sollen. Dass das gut laufende Restaurant in zentraler Lage so plötzlich seinen Betrieb eingestellt hatte, sei überraschend und ein kleiner Schock, so Strobel. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Bauantrag auf die Tagesordnung des jüngsten Bau- und Umweltausschusses zu setzen. Allerdings ließ er das Gremium noch nicht darüber abstimmen. "Ich möchte ausloten, ob es sich der Antragsteller nicht doch noch anders überlegt", sagte Strobel. Auch der Restaurant-Betreiber hat seine Pizzeria noch nicht ganz abgeschrieben. Denis Buleu spricht noch von Pause und vorübergehender Schließung.

