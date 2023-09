Roland Dirr aus Ichenhausen ist Weltmeister der Schmiede

Von Heike Schreiber - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Der Ichenhauser Roland Dirr landet zufällig bei der WM der Schmiede in Italien und holt prompt den Team-Titel. Was ihm das bedeutet und wie er den Wettbewerb erlebt hat.

Eigentlich wollte Roland Dirr nur mal schauen. Sich ansehen, wie es bei der Weltmeisterschaft der Schmiede im italienischen Stia so zugeht. Gucken, was die Konkurrenz so drauf hat. WM-Feeling erleben. Und dann in der heimischen Schmiede in Ichenhausen darauf hinarbeiten, irgendwann bei der WM teilzunehmen. Dass er vom Fleck weg für ein deutsches WM-Team engagiert wird und dann auch noch mit dieser Mannschaft den Titel holt, kann der 51-Jährige bis jetzt nicht richtig fassen. Wäre da nicht die Goldmedaille, die er in der Hand hält, es hätte auch ein Traum sein können. "Das war eine magische Geschichte", erzählt Dirr nach seiner Rückkehr aus Italien. Ein Zufall nach dem anderen hat ihm in die Karten gespielt.

Ein befreundeter Schmied erkrankte und rief daher bei Dirr an

Angefangen hat es damit, dass ein befreundeter Schmied erkrankte und bei Roland Dirr anrief. Dieser Freund hatte schon alles für die europäische Biennale der Schmiedekunst im toskanischen Stia geplant, die nur alle zwei Jahre stattfindet. Ob Dirr wohl sein angemietetes Hotelzimmer übernehmen wolle? Dirr zögerte keine Sekunde. Schmieden ist sein Hobby, seine Leidenschaft. Nach Feierabend und wann immer er Zeit hat, steht der gelernte Maschinenschlosser mit Hammer und Amboss in der Telchinen-Schmiede in Ichenhausen und versucht, uralte, längst vergessene Techniken aufzugreifen. Der eigenen Zunft zuzuschauen, wie sie bei der Weltmeisterschaft gegeneinander antritt, sei ein absolutes Highlight und "schon länger in meinem Kopf" gewesen, sagt Dirr. Also packten er und seine Ehefrau Elisabeth kurzerhand die Koffer und reisten nach Italien.

