Schule fertig und dann? Berufsinformationsmesse in Ichenhausen

Am 25. September veranstaltete der CSU-Ortsverband Ichenhausen gemeinsam mit dem Bezirksverband Schwaben des Arbeitskreis Schule, Bildung und Sport der CSU (AKS) bereits zum zweiten Mal eine Berufsinformationsmesse in der m&i Fachklinik in Ichenhausen. Auf der Informationsmesse konnten die Jugendlichen Betriebe aus der Region und deren Ausbildungsberufe kennenlernen. Dabei war es den Veranstaltern, die CSU-Ortsvorsitzenden, Christoph Meier und Heike Glassenhart, sowie AKS Bezirksvorsitzenden Martin Riester, vor allem wichtig, dass sich Betriebe aus der näheren Umgebung von Ichenhausen präsentieren. Denn die Erreichbarkeit spielt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz. Den zahlreichen Besuchern präsentierten sich Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handwerk, öffentlicher Dienst und Pflege. Auch Hilfsorganisationen waren vertreten. Gut vorbereitet starteten die Besucher ihren Rundgang, um die Aussteller und deren Angebot kennenzulernen. Im direkten Kontakt erfuhren sie dabei nicht nur viel über Ausbildungen, sondern auch über Praktika und berufsbegleitende Studiengänge. Und den Austellern bot sich die Möglichkeit, sich authentisch als Arbeitgeber potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zu empfehlen. Im Vorfeld der Berufsinformationsmesse fand ein Vortrag zum Thema "Work-Life-Balance" statt, denn manch einer möchte heute nicht mehr nur für den Beruf leben. Christoph Ost, Geschäftsführer der Firma Abenstein in Ichenhausen, referierte dazu kurzweilig über mögliche Gegensätze, die sich aus den Erfordernissen im Baugewerbe einerseits und den Wünschen, der vor dem Berufsleben stehenden Generation andererseits ergeben. Im Anschluss an seinen Vortrag stellt er sich den Fragen der anwesenden Schülerinnen und Schüler, moderiert von Markus Mayer, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden des Arbeitskreis Schule, Bildung und Sport der CSU (AKS).