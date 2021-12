Solide Finanzen in Ichenhausen trotz der Pandemie

Plus Wie haben sich die städtischen Finanzen in diesem Jahr entwickelt? Ichenhausens Kämmerer Michael Fritz hat im Hauptausschuss berichtet.

Unter dem Strich steht Ichenhausen auch im Corona-Jahr 2021 finanziell gut da. Einnahmeausfälle im Verwaltungshaushalt und vor allem im Vermögenshaushalt (2,34 Millionen Euro weniger Einnahmen als erwartet) können mit deutlich höheren Steuereinnahmen ausgeglichen werden, wie Michael Fritz im Haupt- und Personalausschuss berichtete.