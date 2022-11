Ichenhausen

Sophie Hoffmann aus Ichenhausen ist ein "Weißer Engel"

Plus Die Ichenhauserin hat über viele Jahre Angehörige gepflegt. Für ihr Engagement erhält Sophie Hoffmann eine besondere Auszeichnung. Die ist ihr gar nicht so wichtig.

Für Sophie Hoffmann stand und steht die Familie immer an oberster Stelle. "In guten wie in schlechten Zeiten", sagt sie, ist sie für ihre Angehörigen da. Und deshalb war es für die 69-Jährige aus Ichenhausen "selbstverständlich", dass sie über viele Jahre die pflegebedürftige Großmutter, dann ihren kranken Mann und schließlich ihre Mutter betreut hat und sich noch immer um sie kümmert. Für ihr außergewöhnliches Engagement hat Sophie Hoffmann jetzt zusammen mit acht anderen Bürgerinnen und Bürgern aus Schwaben in Memmingen von Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek die Auszeichnung "Weißer Engel" überreicht bekommen. Die Auszeichnung bedeute ihr gar nicht so viel, viel wichtiger sei ihr, dass sie mit ihrer sozialen Ader ein Vorbild für ihre Kinder und für andere Menschen sei.

