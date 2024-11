Straßenschild aus Verankerung gerissen: Autofahrerin verursacht 10.000 Euro Schaden

Eine 43-Jährige ist am Dienstag gegen 23.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Günzburger Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Neuen Bahnhofstraße wollte sie nach links in diese einbiegen, berichtet die Polizei Günzburg. In der Neuen Bahnhofstraße überfuhr sie vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit eine Fußgängerfurt und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Zudem beschädigte das Verkehrszeichen die Ölwanne des Pkws, wodurch eine nicht unerhebliche Menge Öl aus dem Fahrzeug lief. Die 43-Jährige fuhr auf einen angrenzenden Parkplatz und verständigte die Polizei. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Straßenmeisterei Günzburg und der städtische Bauhof befanden sich zum Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe im Einsatz. (AZ)

