Tour de France führt an Ichenhausens Partnerstadt Changé vorbei

Die 8. Etappe der Tour de France mit insgesamt 171 Kilometern führte von von Saint-Méen-leGrand, bis nach Laval, Sitz der Präfektur des Départements Mayenne. Diese eher leichte, eine von insgesamt 21 Etappen, führte am Fluss Mayenne entlang, streifte Ichenhausens Partnerstadt Changé am Rande und endete dann in Laval. Diese wunderschöne Gegend, mit den Städten Changé und St. Germain le Fouilloux ist vielen Ichenhausern bestens bekannt. Auch die Stadt Laval wurde schon mehrfach besucht. Im Jahr 2021 fuhren neun Mitglieder des Partnerschaftsvereins Ichenhausen privat nach Changé/St.-Germain-le-Fouilloux, um gemeinsam mit den französischen Freunden dem großen Spektakel der Tour de France 2021 beizuwohnen. Ausgestattet mit gelben Trikots mit dem Aufdruck "Changé aime le Tour" fieberten sie beim großen Einzelzeitfahren mit. Das Einzelzeitfahren startete in Changé, führte durch St. Germain-le-Fouilloux und endete in Laval. Es war die 5. Etappe der Tour mit 27,3 Kilometern. Dieses wunderbare Erlebnis führte sicherlich auch dazu, dass in diesem Jahr einige Mitglieder des Partnerschaftsvereins wieder diese Tour de France verfolgten. Im Jahr 2025 verläuft die Tour ausschließlich durch französisches Gebiet. Dies war seit 2020 nicht mehr der Fall. 11 Regionen und 34 Departements stehen auf dem Programm. Mit am Start sind 184 Fahrer, aufgeteilt auf 23 Teams. Am Sonntag, 27. Juli erreicht die Tour de France, mit der 21. Etappe dann traditionell Paris. Eine Besonderheit der diesjährigen Schlussetappe ist, dass die Fahrer den Montmartre-Hügel, inspiriert von der Strecke der Olympischen Spiele hinauffahren und dann auf die Champs-Èlysées abbiegen. Die Zielankunft auf den Champs-Èlysées ist ein traditioneller Höhepunkt der Tour des France und wird jedes Jahr von vielen Zuschauern verfolgt. Also begleiten wir unsere französischen Freunde wenigstens mental bei diesem sportlichen Ereignis.

