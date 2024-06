Ichenhausen

11:03 Uhr

Unbekannter wirft eine Glasflasche auf Autoscheibe

Ein Unbekannter hat in Ichenhausen die Frontscheibe eines Autos mit einer Glasflasche eingeworfen.

Ein Autofahrer hat seinen Wagen am Schlossplatz in Ichenhausen geparkt. Als er am nächsten Tag zurückkommt, ist das Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein auf dem Schlossplatz in Ichenhausen geparktes Auto ist zwischen dem 27. Juni, 15 Uhr, und 28. Juni, 15 Uhr, von einem bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte eine Glasflasche auf die Frontscheibe des Fahrzeugs geworfen hat. Dadurch wurden sowohl die Scheibe als auch das Dach des Fahrzeugs beschädigt. Zeugen, die zu der Sachbeschädigung sachdienliche Hinweise oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)

