Unfall mit Schwerverletzten: Polizei ermittelt jetzt gegen die Verursacherin

Nach einem Unfall zwischen Ichenhausen und Waldstetten am Montagabend schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Gegen die ebenfalls schwer verletzte Fahrerin wird ermittelt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend bei Ichenhausen ereignet. Gegen 18.05 Uhr fuhr eine 57-Jährige laut Polizeibericht gemeinsam mit ihrem 86-jährigen Beifahrer von Heubelsburg kommend in Richtung Kreisstraße GZ6. Die Autofahrerin übersah beim Abbiegen von der Kreisstraße in Richtung Waldstetten einen Pick-up eines 19-Jährigen, der in Richtung Ichenhausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der abbiegende Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem von Ichenhausen kommenden Fahrzeug einer 83-Jährigen.

Unfall bei Ichenhausen: Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz

Die 57-Jährige wurde von Kräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Sie und ihr 86-jähriger Beifahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Krankenwagen und dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizeieinsatzzentrale schwebt der 86-jährige Mann in Lebensgefahr. Der 19-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen. Die 83-jährige Fahrerin des von Ichenhausen kommenden Pkws blieb unverletzt. An der Einsatzstelle landeten der Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg und Christoph 17 aus Kempten.

Es waren die Feuerwehren Ichenhausen und Waldstetten mit insgesamt 40 Leuten im Einsatz, welche neben der Rettung der Personen die Strecke sperrten, ausgelaufene Betriebsstoffe auffingen, den Brandschutz sicherstellten und die sichere Landung der Rettungshubschrauber gewährleisteten. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen des BRK Jettingen und Günzburg und der Johanniter Unfallhilfe sowie einem Notarztfahrzeug des BRK Günzburg an der Unfallstelle. Der Einsatzleiter Rettungsdienst rückte aus dem Landkreis Neu-Ulm an. Zwei Streifen der Polizeiinspektion Günzburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

Polizei Günzburg ermittelt gegen die schwer verletzte 57-Jährige

Wie die Polizei berichtet, entstand an sämtlichen Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden, der sich nach derzeitigem Stand auf etwa 30.000 Euro beläuft. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 57-Jährige leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (mit AZ)