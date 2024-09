Von Hürben nach Buenos Aires: Aus ihren Gedichten spricht das Heimweh

Das Heimweh spricht aus jedem Vers, den Franziska Lachmann am anderen Ende der Welt auf Papier niederschrieb. Es war eine erzwungene Emigration, wie deren so unendlich viele in den Jahren des Nationalsozialismus zu verzeichnen sind. Und es war ebenfalls in keiner Weise eine Sternstunde der Humanität, die Argentinien, ausgerechnet jenes, mit dem Hitlerregime sympathisierende Land, zur letzten Hoffnung für die Geflohenen werden ließ. Erika Rosenberg-Band ist eine ebenso dynamische wie liebenswürdige Frau. Das liege an ihrem südamerikanischen Temperament, so die Wissenschaftlerin und Buchautorin, die als Referentin in der Synagoge Ichenhausen über die 1874 in Hürben (heute Krumbach) geborene Franziska Lachmann berichtete.

Rosenberg-Band, die regelmäßig zwischen Argentinien und Deutschland pendelt, hatte bereits mehrere Biografien, unter anderem über Emilie Schindler, der Gattin Oskar Schindlers, Che Guevara und Papst Franziskus verfasst, als sie durch einen befreundeten Studiendirektor von der Forschungsarbeit einer deutschen Schülerin hörte. Darin untersuchte Anna Schorer aus Fürstenfeldbruck die Lebens- und Emigrationsgeschichte der jüngeren Schwester der bekannten, jedoch bereits im Jahr 1918 verstorbenen Schriftstellerin Hedwig Lachmann.

Entstammend einer konservativ-religiösen Familie – der Vater war Kantor in der israelitischen Gemeinde Hürben – entfloh Franziska diesem Milieu, indem sie sich zunächst in Berlin, zwischendurch in Mailand und dann wiederum in der Reichshauptstadt niederließ, wo sie ein freigeistiges, internationales Umfeld kennenlernte. Hier erfolgte auch die Heirat mit dem konfessionslosen Sozialreformer Adolf Otto und die Geburt ihrer beiden Töchter. Eine anfängliche Sympathie der Erzieherin Franziska Lachmann mit der Pädagogik der Maria Montessori erstarb, als sich diese zunehmend in rassistische Theorien verirrte. Aber auch über Deutschland zogen sich die giftigen Wolken einer mörderischen Ideologie zusammen.

Lachmann floh über London nach Paris

Nach den Nürnberger Gesetzen im Jahr 1935, welche das öffentliche Leben der Juden in Deutschland massiv bedrängten, entschloss sich Lachmann über London zu ihrem bereits in Frankreich weilenden Ehemann zu fliehen. Zwar waren die beiden in Paris nun in temporärer Sicherheit, doch gestaltete sich das Leben in der französischen Hauptstadt für das Paar als nicht finanzierbar. Eine Schiffspassage in die Vereinigten Staaten mit dem Ziel, dort bei ihrem Bruder Norbert zu wohnen, scheiterte an den restriktiven Einreisebestimmungen des vermeintlichen Hoffnungslandes. Überhaupt hielt sich die Bereitschaft, jüdische Flüchtlinge aus Deutschland aufzunehmen, entgegen allen vorigen vollmundigen Beteuerungen, sehr in Grenzen.

Allein die Dominikanische Republik sowie Paraguay erklärten sich bereit, die Grenzen für die Geflohenen zu öffnen. Lachmanns Tochter Ulrike hatte sich zwischenzeitlich jedoch in Buenos Aires niedergelassen, wodurch die argentinischen Behörden auch der Mutter die Einreise gestatteten. Ob sich die nun 61-Jährige in diesem Land wohlgefühlt hat, darf mit einiger Gewissheit bezweifelt werden. Faschistische Untertöne in Politik und Gesellschaft sowie gute Beziehungen zu Hitlerdeutschland trugen sicherlich nicht dazu bei, bei Franziska Lachmann ein Gefühl von neuer Heimat entstehen zu lassen.

Dennoch engagierte sie sich auch am Rio de la Plata in Erziehung und Bildung, gründete 1934 in Buenos Aires die Pestalozzi-Schule als Antwort auf die nationalsozialistische Gleichschaltung der deutschsprachigen Schulen in Argentinien, übersetzte deutsche Märchen ins Spanische und arbeitete als Sprachlehrerin. Ihren Mann Adolf Otto hatte sie seit der Überfahrt nach Südamerika nicht mehr gesehen. Wenige Jahre vor ihrem Tod im Jahr 1947 entdeckte Franziska Lachmann ihren jüdischen Glauben wieder. Vielleicht trug sie dieser zusammen mit der Erinnerung an die vergangene Kindheit in Gedanken zurück in die Täler Mittelschwabens. In den Gedichten glaubt man, diese Reise nachzuvollziehen.