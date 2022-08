Wie ein Autor die ehemalige Ichenhauser Synagoge beleben will

Plus Rafael Seligmann, der in einem Roman die jüdische Landgemeinde Ichenhausen beschreibt, hat mit Literaturprofessor Klaus Wolf eine Gesprächsreihe entwickelt.

Die frühere Synagoge Ichenhausen hat für den Berliner Publizisten und Autor Rafael Seligmann eine große Bedeutung. Dort beteten sein Urgroßvater, sein Großvater und sein Vater, ehe der mit seinem Bruder Heinrich bereits zu Beginn der nationalsozialistischen Diktatur floh.