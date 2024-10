Wohnmobil angefahren und geflüchtet

Ein Fahrzeugbesitzer hatte sein weißes Wohnmobil in Ichenhausen in der Rohrer Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Zwischen dem 2. Oktober, 20 Uhr, und dem 4. Oktober, 10.20 Uhr, fuhr laut Polizeibericht ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen das geparkte Wohnmobil und beschädigte es am linken vorderen Kotflügel. Aufgrund der festgestellten Spuren könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um ein silbernes oder graues Fahrzeug gehandelt haben. An dem Wohnmobil entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

