Unbekannte entsorgen Teile eines toten Rehs illegal in der Günz

In Ichenhausen hat ein Mann mehrere Teile eines toten Rehs, darunter das Fell und Innereien, in einem Gewässer im Stadtteil Hochwang entdeckt. Der Kadaver tauchte zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 14.15 Uhr, in der Günz in der Bahnstraße auf. Laut Polizei müssen unbekannte Täter die Teile über das Brückengeländer in das Wasser geworfen haben, um diese illegal zu entsorgen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz. Sie bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise. (AZ)

