Weihnachten in Valeggio: Tortellini dürfen nicht fehlen

Bruna Bigagnoli steckt mitten im Weihnachtsstress. Spätestens bis zum 8. Dezember muss im und rings um ihr Haus in Valeggio alles weihnachtlich dekoriert sein. Da ist das offizielle „Eröffnungsdatum“ für Weihnachten, was in Italien mit einem Feiertag und Gottesdiensten begangen wird. Dann sollen bei Bigagnoli die Lichterketten in den Bäumen und auf der Terrasse leuchten, der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen und die zwei Krippen aufgebaut sein. Heuer könnte die 66-Jährige sogar ein echtes Jesuskind hineinlegen: Ihre Enkelin ist erst vor vier Monaten auf die Welt gekommen. Die ist noch zu klein, um die vielen anderen Höhepunkte und Traditionen im italienischen Weihnachtskalender mitzuerleben. Bruna Bigagnolis legendäres Weihnachtsessen wird sie auch noch nicht genießen können. Unseren Lesern verrät die quirlige Italienerin das Rezept für das typische Festmahl aus der Region und bildet den Auftakt unserer Mini-Serie im Advent, in der wir „internationale Festtagsgerichte“ aus einigen Partnergemeinden im Landkreis vorstellen wollen.

