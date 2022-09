Interview

20 Jahre Zehntstadel: "Wir versuchen über den Tellerrand zu schauen"

Plus Der Zehnstadel Leipheim feiert seinen 20. Geburtstag als Kulturhaus. Die künstlerische Leitung über Besonderheiten, nischige Veranstaltungen und Zukunftswünsche.

Von Felix Gnoyke

Frau Parada, Frau Ammann, Sie sind für die künstlerische Leitung des Zehntstadels zuständig. Was macht dieses Kulturhaus für Sie besonders?



Sandra Parada: Da gibt es viele Punkte. Intern ist es definitiv die Teamarbeit, da wir alles gemeinsam stemmen. Nach außen hin ist das Haus an sich etwas ganz Besonderes. Wir haben viele Besucher, die das sehr zu schätzen wissen. Dazu kommt das Vertrauen, das uns das Publikum, die Stadtverwaltung und der Bürgermeister entgegenbringen. Und die schöne Mischung aus Künstlern und Kunstprogramm, die wir auf die Bühne bringen dürfen. Ich mag aber auch die Rückmeldungen und die Gespräche mit dem Publikum, egal, ob kontrovers oder nicht – das ist das Schönste für mich. Das hat uns in den Corona-Jahren am meisten gefehlt.

