Logistikzentrum in Leipheim: „Es wird eine Aufwertung des Bereichs“

Herr Zellner, als Joint Venture hat Garbe gemeinsam mit dem Logistikunternehmen Nrep eine 20.000 Quadratmeter große Fläche auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände in Leipheim gekauft, wo Sie für 17 Millionen Euro ein Logistikzentrum planen. Was genau soll dort entstehen?

ADRIAN ZELLNER: Garbe Industrial Real Estate entwickelt auf der Fläche ein nachhaltiges Logistikzentrum und wird es anschließend vermieten. Der geplante Neubau soll über eine Hallenfläche von etwa 10.400 Quadratmetern verfügen. Hinzu kommen 1200 Quadratmeter für Büros sowie Sozialräume, die direkt an die Hallen angeschlossen sind, und weitere Nutzflächen auf Zwischenebenen. Wir bauen Garbe-Standorte immer so, dass eine Drittverwendbarkeit möglich ist – so soll eine möglichst lange Gebäudenutzung gewährleistet sein.

