Interview

Robert Strobel: "Ich hatte nie eingeplant, Bürgermeister zu werden"

Plus Robert Strobel war zwölf Jahre Bürgermeister der Gemeinde Bibertal, ehe er 2014 nach Ichenhausen wechselte. Was den Ausschlag für seinen Wechsel gab.

Von Heike Schreiber

Herr Strobel, Sie sind einer von fünf Bürgermeistern, die seit 20 Jahren im Amt sind. Aber Sie sind der einzige, der Chef in zwei verschiedenen Rathäusern war beziehungsweise ist - zwölf Jahre in der Gemeinde Bibertal, seit 2014 in der Stadt Ichenhausen. Was bedeutet Ihnen das?



Robert Strobel: Wegen den zwei Ämtern bedeuten mir die Zahlen zwölf und acht auch viel mehr als die "runde" Zahl 20. Aber richtig: Zwölf und acht geben auch 20. Eine andere "runde" Zahl ist mir dieses Jahr wichtig: die 30. Meine Frau und ich feiern im September unseren 30. Hochzeitstag. Dass jemand 20 Jahre oder länger den Beruf des Bürgermeisters ausübt, ist übrigens nichts Ungewöhnliches.

