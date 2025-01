KJF sucht in Nordschwaben: „Es wird nicht mehr alles an einem Fleck geben“

In einer Pressemitteilung haben Sie eine Neuausrichtung des Förderungswerks angekündigt. Von einer „langfristigen Weiterentwicklung“ und „Ausdifferenzierung der Angebote“ in Dürrlauingen ist die Rede. Das klingt etwas abstrakt. Können sie in wenigen Worten umreißen, was das bedeutet?

MARKUS MAYER, VORSTANDSVORSITZENDER DER KJF AUGSBURG: Wir sind überzeugt von der guten Arbeit unserer Mitarbeitenden und der hohen Qualität unserer Angebote, die wir hier führen. Auch der Bedarf ist weiterhin da, wenn auch nicht in dem Umfang wie früher. Es hat sich aber im Laufe der Jahre gezeigt, dass der Standort Dürrlauingen aus verschiedenen Gründen nicht mehr der richtige ist. Dabei geht es auch um die Größe, um die Frage der wirtschaftlichen Führung. Das passt nicht mehr zusammen. Wie in jedem Unternehmen ist eine solche Entscheidung keine Frage von zwei Wochen, sondern eine langfristige Überlegung. Wir befinden uns aktuell noch ganz am Anfang. Es geht allerdings ganz klar nicht um eine Schließung. Vielmehr wird es eine Verlagerung der Angebote an andere, bislang noch offene Orte, sein.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dürrlauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis