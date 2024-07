Jahreshauptversammlung der Reservistenkameradschaft Jettingen

Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung der Reservistenkameradschaft (RK) Jettingen statt. In diesem Jahr standen wichtige Neuwahlen der Vorstandschaft sowie anderer zentraler Positionen an. In einer gut besuchten Versammlung wurde zunächst der bisherigen Vorstandschaft für ihre engagierte Arbeit gedankt. Ein besonderer Moment war das Gedenken an den kürzlich verstorbenen Vorsitzenden Wolfgang Wachsmann, dessen Verdienste um die Kameradschaft in bewegenden Worten gewürdigt wurden. Im Anschluss folgten die Neuwahlen, bei denen die Mitglieder ihre neue Führung bestimmten. Zum neuen Vorsitzenden wurde Dirk Rummert gewählt. Die Position des Schriftführers übernimmt künftig Harald Heidmüller, während Robert Wiedmann als neuer Kassierer bestätigt wurde. Der stellvertretende Vorsitzende bleibt unverändert und wird weiterhin von Messerschmidt Wagner ausgeübt.

Eine Konstante in der Vereinsführung bleiben die Revisoren Rolf Bösl und Reinhold Wolf, die dieses Amt weiterführen. Die Mitglieder bestätigten das Vertrauen in ihre Arbeit und äußerten ihre Zufriedenheit mit der gewissenhaften Kassenprüfung der vergangenen Jahre. Auch innerhalb der Unterabteilung RAG (Reservistenarbeitsgemeinschaft) gab es eine wichtige Neubesetzung. Hier wurde Rummert als neuer Vorsitzender gewählt, der sich auf die Fortführung der erfolgreichen Arbeit seiner Vorgänger freut. Neben diesen zentralen Wahlen wurden auch die Kreisdelegierten neu bestimmt. Die gewählten Vertreter werden die Interessen der Reservistenkameradschaft Jettingen in den übergeordneten Gremien vertreten und somit zur weiteren Vernetzung und zum Austausch innerhalb des Verbandes beitragen. Im Bild (von links): Robert Wiedemann, Harald Heidmüller, Siegfried Messerschmidt, Dirk Rummert, Rolf Bösl und Reinhold Wolf. Text: Harald Heidmüller/Foto: RK Jettingen