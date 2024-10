Neues Spielgerät für die Jettinger Kita Johann Breher

Seit Längerem sind die Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten am Kindergarten Johann Breher in Jettingen abgeschlossen. Inzwischen hat auch ein neues Spielgerät, nachdem das bisherige in die Jahre gekommen war, seinen Platz gefunden. Rundhölzer aus Robinienholz sorgen für eine natürlich schöne Optik, eine Hängebrücke verbindet zwei gegenüberliegende Ebenen, das Spielgerät verfügt über verschiedene Kletterelemente, eine Sandspielrinne und sogar über eine Feuerwehrstange. Direkt daneben befindet sich nun der neu gestaltete, auf die gestiegene Anzahl der Kinder angepasste und damit wesentlich größere Sandkasten. Ein extra angefertigtes Sonnensegel sorgt im Sommer für eine ausreichende Beschattung. Aus Gründen der Sicherheit wurden alle Randeinfassungen mit Sitzgelegenheiten aus Holz versehen. „Das Spielgerät ist genial, es kommt super an und die Kinder sind restlos zufrieden“, betont Daniela Hanf, Leiterin der Kita. Wenn man das Ergebnis und die Wertigkeit sehe, dann habe sich die Neubeschaffung gelohnt, so Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm, der gleichzeitig ein großes Lob an die Mitarbeiter des Bauhofs ausspricht. Text/Foto: Markt Jettingen Scheppach

