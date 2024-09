Unfall in Jettingen-Scheppach: 13-jähriger Radler verletzt sechsjähriges Kind

Eine scheinbar harmlose Fahrt auf einem Gehweg endete schmerzhaft. Ein 13-jähriger Radfahrer aus Jettingen-Scheppach verursachte am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr einen Unfall, bei dem ein sechsjähriges Kind leicht verletzt wurde. Das teilte die Polizei aus Burgau mit. Der Jugendliche fuhr verbotenerweise auf dem linken Gehweg in der Krankenhausstraße in Richtung Scheppach. Zur gleichen Zeit befuhr eine Familie, bestehend aus Vater, Mutter und zwei Kindern, denselben Gehweg in der Gegenrichtung. Beim Vorbeifahren streiften sich der 13-Jährige und das sechsjährige Kind auf dem Fahrrad. Es stürzte und verletzte sich leicht. (AZ)