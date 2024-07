80 Jahre Stauffenberg-Attentat: Gedenkfeier steht im Zeichen der Demokratie

Mit einer Gedenkfeier im Schlosspark in Jettingen bei sommerlichen Temperaturen gedachte der Landkreis Günzburg der Opfer des Nationalsozialismus. Am 20. Juli 1944 versuchte eine Gruppe um den im Schloss Jettingen geborenen Claus Schenk Graf von Stauffenberg Adolf Hitler mit einem Bombenanschlag zu ermorden. Der Zweite Weltkrieg und die nationalsozialistische Herrschaft sollten beendet werden. Das Attentat im Führerhauptquartier Wolfsschanze in Ostpreußen scheiterte, Hitler überlebte. Noch am selben Abend wurde Claus Schenk Graf von Stauffenberg und andere auf den Hof des Bendlerblocks in Berlin hingerichtet.

