Auto mit Anhänger auf A8 zu schnell, Mitfahrer wird inhaftiert

Bei einer Kontrolle eines zu schnell fahrenden Autos mit Anhänger auf der A8 bei Jettingen-Scheppach haben Polizisten einen Mann erwischt, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg hielten am Mittwochmorgen ein in Richtung Stuttgart zu schnell fahrendes Pkw-Anhänger-Gespann der Tank- und Rastanlage Burgauer See an. Der 34-jährige Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 20 Kilometer pro Stunde und musste deshalb eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich hinterlegen. Die Beamten überprüften auch die Mitfahrer in dem Pkw. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen einen Mitfahrer, einen 53-jährigen Mann, ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Heilbronn vorlag. Da der Mann den notwendigen Geldbetrag nicht aufbringen konnte, um die Inhaftierung abzuwenden, brachten die Beamten ihn in eine Justizvollzugsanstalt, wo er nun seine Haftstrafe ableisten muss. (AZ)