Auto überschlägt sich: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A8

Nach einem Auto-Überschlag auf der A8 bei Jettingen-Scheppach mussten am Dienstagnachmittag mehrere Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Stuttgart von der mittleren Spur auf den rechten Fahrstreifen gewechselt. Ein 60-jähriger Autofahrer im nachfolgenden Verkehr fuhr auf das Heck des Lkws auf. Hierdurch geriet das Fahrzeug des 60-Jährigen ins Schleudern, kollidierte mit der rechten Schutzplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb abschließend unterhalb einer neben der Fahrbahn verlaufenden Böschung beschädigt liegen, so die Polizei weiter.

Unfall auf der A8 mit 85.000 Euro Schaden

Weshalb es zum Auffahrunfall kam, konnte laut Polizeiangaben zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt und seine neunjährige Beifahrerin leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Die Feuerwehren aus Zusmarshausen und Burgau sicherten die Unfallstelle ab und banden auslaufende Betriebsstoffe. Gegen den 60-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ein. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 85.000 Euro beziffert. (AZ)

