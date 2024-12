Autofahrer rauscht über die Grünfläche des Kreisverkehrs

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend in Jettingen-Scheppach. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein Fahrzeug mit kroatischer Zulassung die Hauptstraße in Richtung des Kreisverkehrs nahe dem Burger King. Aus bisher ungeklärter Ursache nutzte der Fahrer jedoch nicht die übliche Zufahrt zum Kreisverkehr. Stattdessen steuerte er sein Fahrzeug teilweise auf der falschen Spur, die aus dem Kreisverkehr in die Stadtmitte führt, und überquerte die Grünfläche in der Mitte der Fahrbahn.

Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der dortigen Verkehrsbeschilderung, die dabei zu Boden gerissen wurde. Der Wagen kam schließlich im Kreisverkehr zum Stillstand. Durch den heftigen Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Die Feuerwehren aus Jettingen und Scheppach wurden alarmiert und sperrten den betroffenen Bereich ab, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr umzuleiten. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Fahrers, dessen Zustand nicht näher bekannt ist. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau war vor Ort, um die Unfallaufnahme durchzuführen und die Ursache des ungewöhnlichen Fahrmanövers zu klären. (obes)