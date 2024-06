Autofahrer verursacht Unfall mit mehr als drei Promille bei Jettingen-Scheppach

Ein Autofahrer streift auf der Jettinger Umgehungsstraße einen entgegenkommenden Wagen. Wenig später entdeckt ihn die Polizei – schlafend und stark alkoholisiert.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Monatg einen Unfall bei Jettingen-Scheppach verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann am Montagmorgen mit seinem Mercedes auf der Jettinger Umgehungsstraße in Richtung Burtenbach. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden VW. Hierbei wurden beide Spiegel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter. Die hinzugerufene Streife der Polizei Burgau traf den Mann schlafend auf einem Parkplatz einer Firma in Scheppach an. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer zeigte einen Wert von mehr als drei Promille an. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und behielten den Führerschein des Mannes ein. Er bekommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht. Der Schaden an den Autos beträgt je rund 500 Euro. (AZ)