Bauarbeiter stürzt in Scheppach aus drei Metern Höhe

Auf einer Baustelle in Scheppach kam es zu einem Betriebsunfall. Ein Bauarbeiter war am Donnerstagmittag mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Dazu stand der Mann auf der Leiter. Als er mit einem Vorschlaghammer einen Bolzen in ein Schalungsschloss schlagen wollte, verlor er laut Polizeiangaben das Gleichgewicht. Er fiel aus einer Höhe von drei Metern auf den Betonboden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte zu. Zur Behandlung kam er in ein Krankenhaus. Der Mann trug nach den ersten Ermittlungen der Beamten der Polizei Burgau die vorschriftmäßige Schutzkleidung. (GZ)

Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betonboden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis