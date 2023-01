Bei Polizeikontrolle am Burgauer See geht ein gesuchter Mann ins Netz

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann haben Kräfte der Autobahnpolizei gefunden. Der 24-Jährige hatte in seinem Auto etwas zu verbergen.

Als die Streife der Autobahnpolizei Günzburg am Freitagvormittag gegen 9.40 Uhr an der Rastanlage Burgauer See an der A 8 einen jungen Mann kontrollierte, landete sie einen Treffer. Laut Polizei wurde der 24-jährige Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in der Vergangenheit bei einer Kontrolle ohne Führerschein und unter Drogen erwischt. Die Strafe dafür hatte er bislang nicht beglichen. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, bezahlte er vor Ort einen Geldbetrag in Höhe von 1200 Euro. Eine ausreichende Fahrerlaubnis hatte er diesmal. Jedoch stand er erneut offensichtlich unter Drogeneinfluss. Deswegen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Hundewelpen im Auto transportiert

Bei der Überprüfung seines Fahrzeugs wurden im Innenraum zwei Hundewelpen aufgefunden. Diese waren zum einen zu jung und nicht mit ausreichendem Impfschutz versehen. Zum anderen war die Art und Weise des Transports nicht artgerecht. Die Hunde wurden ins örtliche Tierheim gebracht. Für diese Verstöße – erneutes Fahren unter Drogeneinfluss und den Transport der Hunde – erwarten den Mann Bußgelder in Höhe von mehreren Tausend Euro. (AZ)