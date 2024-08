Betrunkener Mann belästigt Supermarkt-Kunden

Ein aggressiver, betrunkener Mann hat am Montagabend die Kunden eines Supermarktes in Jettingen-Scheppach in Angst und Schrecken versetzt. Gegen 18.15 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Burgau mit, dass ein Betrunkener die Kunden eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße belästige. Eine Frau habe sich in ihrem Auto eingesperrt, da der Betrunkene auf der Motorhaube des Fahrzeuges saß. Als die Streifenbeamten ankamen, verweigerte der Mann zunächst, seine Personalien anzugeben. Zudem verhielt er sich aggressiv, berichtet die Polizei. Der 31-Jährige versuchte mehrfach, die Beamten anzuspucken und zu beißen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben jedoch niemand. Der Mann trat außerdem mehrfach gegen den Streifenwagen, wobei kein Schaden entstand. Später stellten die Beamten fest, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Die Polizei brachte ihn am Folgetag in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis