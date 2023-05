Jettingen-Scheppach

06:00 Uhr

Das Jettinger Stauffenberg-Wehr bleibt weiterhin offen

Plus Das Verwaltungsgericht in Augsburg hat Klagen der Kraftwerksbetreiber gegen Bescheide des Landratsamts Günzburg abgewiesen. Es darf kein Strom produziert werden.

Von Bernhard Weizenegger Artikel anhören Shape

Die Auflagen des Landratsamts für die Betreiber des Stauffenberg-Wehrs in Jettingen-Scheppach haben weiterhin Bestand. Am Dienstag gab das Verwaltungsgericht die Urteile bekannt. Für das Gericht ist es demnach unstrittig, dass die Stautafeln am Wehr repariert werden müssen. Zudem kommen weitere Auflagen, die für einen sicheren Kraftwerksbetrieb in der Zukunft erfüllt werden müssen. Bis diese erfüllt sind, darf die Mindel am Wehr nicht angestaut und kein Strom produziert werden. Doch in einem Punkt haben die Kläger Recht bekommen.

Regierungsrätin Andrea Hofmann zeigte sich am Dienstagnachmittag erleichtert, dass die 9. Kammer unter Vorsitz von Richterin Verena Hueck den Argumenten von Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt folgt und die Bescheide gegen die Kraftwerksbetreiber als angemessen und verhältnismäßig sind. In einem Ergänzungsbescheid vom 8. März 2023 hatte das Landratsamt weitere organisatorische Auflagen an eine Wiederaufnahme des Staubetriebs geknüpft. Nach einem Gutachten des Wasserwirtschaftsamts und Untersuchungen der Flut-Ursachen vom 3. Oktober 2022 wurde zu den technischen Mängeln des Stauffenberg-Wehrs auch die fehlende Dokumentation im Kraftwerksbetrieb offenbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen