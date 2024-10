Defekte Heizung löst Feuerwehreinsatz in Jettingen-Scheppach aus

In der Nacht zum vergangenen Freitag haben die Rettungskräfte der Rettungswache in der Angerstraße im Ortsteil Jettingen einen Kohlenmonoxid-Austritt im Gebäude bemerkt. Laut Polizei löste ein Kohlenmonoxid-Warner gegen 3.45 Uhr Alarm aus. Die Feuerwehren aus Jettingen, Scheppach und Burgau sowie ein Gefahrguttrupp rückten mit insgesamt 24 Einsatzkräften an. Diese evakuierten kurzzeitig vier Bewohner des angrenzenden Wohnanwesens. Ursache war ein Defekt an der Heizungsanlage, der den Gasaustritt verursachte. Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen entsteht. Es wurde keiner verletzt. Das Gebäude wurde gründlich belüftet, die Heizung abgeschaltet, und die Bewohner konnten gegen 4.45 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (AZ)

