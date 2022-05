Jettingen-Scheppach

Der Strom- und Wärmeverbrauch in Jettingen-Scheppach steigt

Plus Im Marktgemeinderat Jettiongen-Scheppach wird der Energiebericht 2021 vorgestellt. Es geht auch um das Bahnprojekt Ulm-Augsburg und Kampfhunde.

Von Peter Wieser

2019 war der drei Jahre zuvor geschlossene Energiemanagementvertrag des Marktes Jettingen-Scheppach mit dem Energiezentrum Allgäu (Eza) ausgelaufen. Das Energiemanagement ist inzwischen eine verwaltungsinterne Aufgabe, die Vorstellung des Energieberichts 2021 erfolgte in der Sitzung des Jettingen-Scheppacher Marktgemeinderats durch Günther Mayer vom Bauamt des Marktes. Die Eza sei nach wie vor mit im Boot, was Zählerablesungen, erhöhte Verbräuche oder kontrollierende Ablesungen anbelange. Sie stelle auch die Software zur Verfügung, so Mayer.

