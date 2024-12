Drogendelikte und Hausfriedensbruch in einer Diskothek

In der Nacht zum Sonntag hatten Security und die Polizei in einer Diskothek in Jettingen viel tun tun. Gegen 23 Uhr hatten Security-Mitarbeiter am Einlass bei einem 20-jährigen Mann eine Taschenkontrolle durchgeführt. Dabei fanden sie in einem Tütchen eine geringe Menge an Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Gut eine Stunde später, gegen 0.15 Uhr, stellten die Security-Mitarbeiter in der Diskothek einen 19-jährigen Mann fest, der gerade im Begriff war, Betäubungsmittel mittels einer sogenannten „Line“ zu konsumieren. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden noch mehrere Ecstasy-Tabletten gefunden. Der 19-jährige Mann war in Begleitung einer 20-jährigen Frau, bei der die Security-Mitarbeiter ebenfalls mehrere Ecstasy-Tabletten sowie eine geringe Menge an Amphetamin entdeckten. Beide erwartet ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Kurz vor Mitternacht kletterte außerdem ein 23-jähriger Mann über den Zaun der Diskothek. Der Mann war zuvor von den Security-Mitarbeitern am Einlass abgewiesen worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch. (AZ)