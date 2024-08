E-Scooter viel zu schnell auf dem Gehweg unterwegs

Am Freitag um 15 Uhr hat eine Streife der Polizei Burgau einen E-Scooter-Fahrer in Jettingen-Scheppach angehalten. Dieser war verbotswidrig auf dem Gehweg gefahren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer dieses Gerät bei einem Internethändler gekauft hatte. Der Roller fährt eine Geschwindigkeit bis zu 20 Meilen in der Stunde. Dies entspricht 32 km/h. Einen entsprechenden Führerschein besaß der Fahrer nicht. (AZ)

