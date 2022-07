Jettingen-Scheppach

vor 60 Min.

Festakt vor dem Jettinger Schloss erinnert an Stauffenberg-Attentat

Anlässlich des 78. Jahrestages des Stauffenberg-Attentates fand eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am Geburtsort von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg am Schloss Jettingen statt.

Plus Zum 78. Jahrestag des Attentats von Claus Schenk Graf von Stauffenberg fand am Mittwochabend ein Festakt an dessen Geburtsstätte am Jettinger Schloss statt.

Von Ralf Gengnagel

Der 20. Juli gehört zu den Schicksalstagen Deutschlands. Die Bedeutung des Anlasses konnte man schon daran erkennen, dass es sich trotz großer Hitze die geladenen Ehrengäste nicht nehmen ließen, im dunklen Anzug, Uniform oder Tracht nach Jettingen ans Schloss zu kommen. Zum 78. Jahrestag des Attentates auf den Diktator Adolf Hitler fand eine Gedenkveranstaltung für den Widerstandskämpfer Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg an dessen Geburtsstätte statt. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war auf Einladung des Landkreises Günzburg gekommen, um die Festrede zu halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen